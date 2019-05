Gronings Gutami bouwt zonnepark Terneuzen

Het Groningse bedrijf Gutami Holding gaat een zonnepark van 50 megawatt aan de Braakmanhaven bij Terneuzen bouwen en exploiteren. Het is de bedoeling dat het circa 30 hectare grote zonnepark genoeg stroom gaat opwekken voor ruim 12.000 huishoudens.

Halverwege volgend jaar moet het park operationeel zijn, melden opdrachtgevers Dow Benelux en North Sea Port. Met de komst van het zonnepark proberen het chemieconcern en het havenbedrijf de verduurzaming van de Zeeuwse energievoorziening vooruit te helpen. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

"Ook al is Terneuzen voor ons Groningers ongeveer de andere kant van Nederland, wij zijn trots dat we op deze unieke locatie dit zonnepark mogen realiseren", zegt Gutami-directeur Gerben Pek. Voor de bouw wil Gutami samenwerken met lokale aannemers. Inwoners van de gemeente Terneuzen en aangrenzende gemeenten krijgen de kans via een obligatielening te investeren in het zonnepark.