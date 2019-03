Groningen steekt 15 miljoen in scheepsbouw

De provincie Groningen trekt 15 miljoen euro uit om de lokale scheepsbouwsector te ondersteunen. Het geld is bedoeld voor het Scheepsbouwfonds, dat leningen verstrekt aan bedrijven in de sector die moeilijk geld bij gewone leningverstrekkers kunnen krijgen.

De Maritieme sector verkeert al langer in zwaar weer, met name in het noorden van het land. Onder meer de crisis en daarna de ingezakte olieprijs eisten hun tol voor veel scheepsbouwers. De scheepsbouw in Groningen is met een omzet van 1,3 miljard euro en 4300 werknemers in 100 bedrijven van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de provincie.

„Ik bespeur veel enthousiasme in de maritieme sector om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en daarmee verduurzaming van de sector. Dat is ook hard nodig om de sector te versterken en werkgelegenheid te behouden.”, zo laat gedeputeerde Patrick Brouns weten in een verklaring. „Als provincie willen wij vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten, want vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa.”