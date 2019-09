Grondpersoneel weer om de tafel met KLM

FNV Grond, de vakbond voor grondpersoneel bij KLM, gaat in op de uitnodiging van de vliegmaatschappij voor een formeel cao-overleg op maandag. Als uit die gesprekken geen akkoord voortvloeit, komen er nieuwe acties. Dat laat FNV-onderhandelaar Jan van den Brink weten.

„Het is dinsdag óf een akkoord, óf we gaan vol in de actiemodus”, zegt Van den Brink. De afgelopen dagen zijn er volgens hem evenwel „verkenningen” geweest die voor aanknopingspunten in het cao-overleg hebben gezorgd. Over de inhoud van dat informele overleg kan hij niets kwijt. „Maar geld en flex waren onze belangrijkste punten.”

KLM stuurde deze week alle vakbonden een uitnodiging om opnieuw om de tafel te gaan voor het vastgelopen cao-overleg. Eerder deze maand wezen FNV Grond en de bonden voor cabinemedewerkers VNC en FNV Cabine het eindbod van KLM op het vlak van loon af. Grondpersoneel van KLM staakte meerdere keren, waardoor de luchtvaartmaatschappij vluchten moest schrappen.