Grondpersoneel KLM gaat zondag weer staken

Grondpersoneel van KLM gaat weer staken. Op zondag leggen de medewerkers van 13.00 uur tot 17.00 uur het werk neer, meldde FNV Luchtvaart. De vakbond zet daarmee zijn eisen voor een betere cao kracht bij.

Op maandag en woensdag legden medewerkers van KLM het werk ook al twee uur uur neer waardoor tientallen vluchten geannuleerd werden of vertraging opliepen. Op woensdag kregen de stakers ook steun van een deel van de cateringmedewerkers van KLM.

FNV eist voor het personeel onder meer een loonsverhoging van 4 procent, in plaats van de 3 procent die KLM biedt. Daarnaast wil de bond verbeteringen omtrent de roosters en meer mensen in vaste dienst. KLM wees er eerder op dat de wensenlijst van FNV eigenlijk nog veel langer is. Alles bij elkaar zouden de eisen van de bond resulteren in een beloning die circa 10 procent hoger zou uitvallen.

FNV waarschuwde na de acties van woensdag al dat eventuele vervolgacties harder zouden zijn. „Als KLM geen fatsoenlijke cao wil afsluiten, en na twee keer een actie nog niet reageert, moet je wel overgaan tot hardere acties”, aldus FNV-bestuurder Jan van den Brink.

KLM probeert met acht vakbonden tot nieuwe cao-afspraken te komen. Het laatste bod was voor de andere bonden vooralsnog genoeg om weer aan tafel te gaan zitten met KLM. Meerdere vakbewegingen spraken al wel van een laatste kans voor de luchtvaartmaatschappij.

KLM wijst er op dat alle bonden zijn uitgenodigd voor nieuwe overleg op maandag, dus ook FNV Luchtvaart. De deur staat wat het luchtvaartbedrijf betreft ook nog altijd open. De maatschappij inventariseert momenteel de mogelijke impact van de acties op zondag. Waarschijnlijk worden net als eerder weer preventief vluchten geschrapt. Daarover verwacht KLM zaterdag aan het einde van de ochtend meer duidelijkheid over te kunnen geven.