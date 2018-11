‘Grondkwestie’ drukt resultaat Renewi

De resultaten van de Brits-Nederlandse afvalreus Renewi staan onder druk door problemen bij een onderdeel dat gevaarlijke stoffen verwerkt. Toezichthouders eisen extra controles op de gereinigde grond die de dochteronderneming ATM verkoopt voor hergebruik. Dat voelt Renewi dit jaar in de portemonnee, waarschuwde het bedrijf bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers.

De Inspectie Leefomgeving en Transport tikte ATM vorig jaar op de vingers omdat gerecyclede grond niet aan de veiligheidseisen voldeed. Het afvalbedrijf kreeg woensdag te horen dat er meer onderzoek nodig is naar de grond, waardoor het onderdeel op slechts 30 procent van zijn capaciteit kan werken.

De problemen nemen in de tweede helft van het boekjaar maandelijks een hap van 3 miljoen euro uit het bedrijfsresultaat, verwacht Renewi. Over de eerste zes maanden bedroeg de winst voor belastingen 23,5 miljoen euro, tegenover 25,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg 1 procent tot 900 miljoen euro.

Renewi ontstond vorig jaar uit de fusie van de Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel.