Grond-, weg- en waterbouw komt in verzet tegen PFAS en stikstof

Uit grote onvrede over de nieuwe regelgeving voor PFAS-stoffen en het huidige stikstofbeleid van het kabinet gaat de grond-, weg-, en waterbouwsector binnenkort de barricaden op. Hoe en wanneer de protestacties zijn, maakt de stichting Grond in verzet, die dezer dagen wordt opgericht, dinsdag bekend.

Dat vertelt Arnold Tuytel, initiatiefnemer en bestuurslid donderdag. Hij trekt samen op met Klaas Kooijker van Kooijker Zuigtechniek in Staphorst. Na de agrarische sector, die de afgelopen weken veelvuldig actievoerde, willen ook de grond-, weg- en waterbouwers hun ongenoegen en zorgen kenbaar maken in Den Haag.

„Zolang er niets gebeurt, zit Nederland op slot. Grond-, weg- en waterbouwers kunnen niets meer doen”, zegt Tuytel, eigenaar van machineverhuurder Tuytel Groep in Oud-Alblas. „De regering heeft geen benul wat de gevolgen zijn van de PFAS-regels en het stikstofbeleid. Heel veel werk is door die regels stilgelegd. We verdienen voor die stilliggende projecten niets en lopen dus omzet mis.”

Het grondverzet in Nederland ligt grotendeels stil nadat Van Veldhoven in juli jongstleden de norm voor de hoeveelheid PFAS in grond met een factor tien verscherpte: van 1 naar maximaal 0,1 gram per kilo droge grond.

PFAS is een verzamelnaam voor honderden moeilijk afbreekbare stoffen. Het zit onder meer in antiaanbakpannen, regenkleding en aan de binnenzijde van blikjes en pizzadozen. Daardoor, en door emissies van fabrieken en incidenten, komen deze stoffen in de bodem, bagger en oppervlaktewater terecht.