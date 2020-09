Grolsch en Lidl weer om tafel over biermerken Kordaat en Kornuit

Brouwerij Grolsch en supermarktketen Lidl proberen hun ruzie over de biermerken Kordaat en Kornuit op het nippertje op te lossen. Het gerechtshof Den Haag was klaar om dinsdag uitspraak in de zaak te doen, maar dat wordt op verzoek van de partijen twee weken aangehouden. Het gerechtshof bevestigt dat Grolsch en Lidl weer om tafel gaan, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

Begin vorig jaar eiste Grolsch in een kort geding dat Lidl het biermerk Kordaat uit de schappen zou halen, omdat het te veel op zijn eigen merk Kornuit zou lijken. De rechtbank Rotterdam ging toen niet mee in die klachten en wees de eisen van Grolsch af.

Volgens de rechtbank was er genoeg onderscheid tussen de twee namen en kon er bij klanten geen verwarring ontstaan. Daarnaast waren er volgens de voorzieningenrechter qua vormgeving genoeg verschillen tussen de twee biertjes. Daarop ging Grolsch in hoger beroep en die uitspraak ligt nu klaar.

Grolsch wil niet bevestigen dat het in gesprek gaat met de supermarktketen. Lidl was niet direct bereikbaar voor commentaar.