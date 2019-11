GroenLinks: trajectcontrole op alle snelwegen

Als het aan GroenLinks ligt, komen er trajectcontroles op alle snelwegen. Nu de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur gaat, is het volgens de oppositiepartij goed om daar streng op te controleren.

„Waarom niet?” zegt Kamerlid Laura Bromet desgevraagd in het actualiteitenprogramma Buitenhof.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen kon in het debat over de maatregel nog niet zeggen of er extra gecontroleerd zal worden, maar volgens Bromet moet dat wel gebeuren.

Verder vindt ze het „halfslachtig” dat er ‘s nachts op bepaalde wegen nog 130 mag worden gereden. Als de snelheidslimiet ook tussen 19.00 en 06.00 uur naar 100 gaat, „kan er 20 procent meer gebouwd worden”, volgens de politica.