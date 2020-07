GroenLinks dringt aan op fikse verhuisboete voor Unilever

GroenLinks wil dat Unilever nog een fikse verhuisboete moet betalen omdat het was- en levensmiddelenconcern ervoor heeft gekozen om op papier een louter Brits bedrijf te worden. Door die stap loopt de Nederlandse staat veel dividendbelasting mis en in het Verenigd Koninkrijk hoeft Unilever straks helemaal geen dividendbelasting te betalen.

De partij spreekt van „belastingontwijking” en is met een wetsvoorstel gekomen voor een soort eindafrekening in de dividendbelasting bij dit soort bedrijfsverhuizingen en fusies. „Het is niet uit te leggen dat grote bedrijven hier jarenlang vermogen kunnen opbouwen dankzij alle goede voorzieningen in Nederland en dan plotseling de belastingclaim kunnen ontlopen door naar het buitenland te vertrekken”, zegt Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Bart Snels van GroenLinks.

Volgens het voorstel zouden grote bedrijven die na 10 juli dit jaar uit Nederland vertrekken, belasting moeten betalen over hun winst die in Nederland is opgebouwd. Hierdoor hebben ze minder fiscale redenen om te verhuizen naar een land zonder dividendbelasting. Diverse media becijferen dat Unilever hierdoor nog ongeveer 10 miljard euro zou moeten neertellen.

Snels beschouwt zijn plan ook als „een ultieme poging om grote bedrijven die overwegen te vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk op andere gedachten te brengen”. Recent liet Shell-topman Ben van Beurden weten dat ook het olie- en gasconcern nadenkt over een verplaatsing van het hoofdkantoor uit Nederland. Voor Shell zou dat een van de mogelijk oplossingen zijn om een einde te maken aan de dubbele aandelenstructuur waarmee het bedrijf te maken heeft.

De dividendbelasting is al jaren een heikel onderwerp in politiek Den Haag. In 2018 liet Unilever nog weten volledig Nederlands te worden. Daarvoor moest wel in Nederland de dividendbelasting worden afgeschaft. Het bedrijf pleitte daar al jaren voor. Dit kabinet ging daarin mee, maar daar was veel verzet tegen. Toen Unilever besloot toch niet het enige hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, trok het kabinet het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting weer in.