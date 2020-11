Groene koersborden in Europa in afwachting van uitkomst VS

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Ook elders in Europa was het sentiment positief. De handelssessie verliep grillig door de onzekerheid over de uitkomst van de verkiezingstwist in de Verenigde Staten. Ahold Delhaize stond in Amsterdam in de schijnwerpers na een handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk met een winst van 1,9 procent op 565,26 punten, waar eerder winsten en verliezen elkaar afwisselden. De MidKap sloot ook in het groen. De index voor middelgrote fondsen pluste 1,2 procent tot 818,60 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 2,4 procent.

Beleggers hopen dat de verkiezingsuitslag in de VS snel bekend wordt en een gevreesde lange juridische strijd over de uitkomst zal uitblijven. Trump kondigde aan naar het Amerikaanse hooggerechtshof te willen stappen om de telling te stoppen. Joe Bidens campagneteam verklaarde juridische teams klaar te hebben staan om zich daartegen te verzetten en dat elke geldige stem geteld zal worden.

Bidens campagemanager zei dat de Democraat op koers ligt om te winnen. Hij verwacht dat Biden woensdag al meer dan 270 kiesmannen achter zich krijgt. In cruciale staten als Wisconsin en Michigan ontlopen Biden en Trump elkaar amper, hoewel Biden wel lijkt uit of in te lopen.

Verzekeraar Aegon was de grote verliezer in de AEX met een min van 4,5 procent. Ahold Delhaize verloor bijna 2 procent, ondanks dat het supermarktconcern flink blijft profiteren van het hamsteren van boodschappen door consumenten in coronatijd. Het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol.com verhoogde ook zijn winstverwachting en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan.

In de MidKap kampte speciaalchemiebedrijf Corbion met een adviesverlaging door Berenberg en sloot de rij met een verlies van 1,6 procent. Het bedrijf verkoopt mogelijk het CSM-terrein in Breda aan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. Met de deal is een bedrag van 21,9 miljoen euro gemoeid.

Aperam ging aan kop met een winst van dik 7 procent. De roestvrijstaalproducent verwacht dat het resultaat in het vierde kwartaal zal groeien ten opzichte van een kwartaal eerder.

De euro was 1,1711 dollar waard, tegenover 1,1725 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 38,70 dollar. Brentolie steeg 2,9 procent in prijs tot 40,87 dollar per vat.