Groene koers goed nieuws voor treinmaker Alstom

De Franse treinmaker Alstom heeft een recordbedrag aan werk op de plank liggen. De onderneming profiteert naar eigen zeggen van de groeiende vraag naar duurzaam vervoer.

Op termijn zullen de extra opdrachten zich in hogere opbrengsten vertalen, benadrukt Alstom-topman Henri Poupart-Lafarge. Volgens hem beleeft de spoorwegsector een „erg positief momentum” omdat mensen vanwege de klimaatdiscussie veel vaker kiezen voor de trein in plaats van vliegtuig of auto.

Alstom heeft momenteel zo’n 43 miljard euro aan nog uit te voeren werk liggen. De treinbouwer kreeg meer opdrachten binnen uit Europa, Azië en Australië. Zo mag Alstom elektrische treinen leveren voor het spoornetwerk van Perth. Ook kreeg het concern grote opdrachten binnen bij zijn dienstverlening- en adviestak, die onder meer adviseert over de veiligheid van het spoor.

De opbrengsten stegen in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat op 31 maart afloopt, tot 2,1 miljard euro. Dat betekende een toename van 2 procent vergeleken met een jaar eerder.