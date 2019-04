Groene kandidaten voor Eneco trekken samen op

Burgerbeweging Den Haag Fossielvrij en Kees Koolen, de man die rijk werd met hotelboekingssite Booking.com, trekken samen op in het verdere aankoopproces van Eneco. De partijen meldden zich eerder al als kandidaat-koper voor het energiebedrijf. Ze hebben nu besloten samen een bod voor te bereiden.

Den Haag Fossielvrij heeft vooral interesse in de Haagse warmtenetten in de Eneco-portefeuille. De burgerbeweging wil deze verduurzamen en de aanleg van de Botlekpijp tussen Rotterdam en Den Haag voorkomen.

Koolen maakt deel uit van een coalitie van ondernemers die zich Het Groene Consortium noemt. Zij ondersteunen de lijn van Den Haag Fossielvrij financieel. De kersverse partners zeggen bij het voorbereiden van hun bod nog open te staan voor andere partijen die hun groene doelstellingen ondersteunen, bijvoorbeeld pensioenfondsen.

Eneco is nu nog in handen van tientallen Nederlandse gemeenten, maar zal via een veiling worden verkocht aan de hoogste bieder. Het energiebedrijf moet naar verluidt zo’n 3 miljard euro kunnen opleveren. Eerder gaf olie- en gasconcern Shell al aan dat het Eneco wil kopen samen met pensioenbelegger PGGM.