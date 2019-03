Groen Wall Street op optimisme handelsoverleg

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine plussen gesloten. Beleggers waren voorzichtig optimistisch over de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken in Peking, al kunnen die volgens een Witte Huis-adviseur wel maanden gaan duren. Verder stond maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica in de aandacht dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede winstprognoses voor het hele boekjaar.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.717,46 punten. De breder samengestelde S&P 500 won ook 0,4 procent tot 2815,44 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 7669,16 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer zijn voor handelsoverleg in de Chinese hoofdstad aangekomen. Chinese onderhandelaars zijn volgens hun Amerikaanse gesprekspartners bereid meer water bij de wijn te doen dan bij eerdere gesprekken.

Lululemon maakte een koerssprong van 14,1 procent. Analisten waren onder de indruk van de cijfers en lieten onder meer weten dat Lululemon op dit moment ver boven de concurrentie uitsteekt.

Zakelijk dienstverlener Accenture werd na cijfers beloond met een stijging van 5,2 procent. PVH, het moederconcern van modemerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, steeg bijna 15 procent.

Marktonderzoeker Nielsen verloor dik 11 procent, na berichten dat investeerder Blackstone zijn privatiseringsplannen intrekt. Ook investeerder Apollo zou afhaken. Boeing dikte 0,1 procent aan ondanks dat bekend werd dat nabestaanden van de crash in Ethiopië naar de rechter stappen.

Verder werden macro-economische cijfers verwerkt. Voorbeurs kwam een nieuw cijfer naar buiten over de economische groei in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal van 2018. De groei van ’s werelds grootste economie bedroeg 2,2 procent op jaarbasis. Bij een eerdere raming werd een vooruitgang met 2,6 procent gemeld. Economen hadden gemiddeld een bijstelling tot 2,3 procent voorspeld.

De euro noteerde 1,1222 dollar, tegen 1,1223 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte een fractie in prijs tot 59,39 dollar. Brent kostte 0,1 procent meer op 67,90 dollar per vat.