Groen licht voor overname telecomaanbieder Simpel door T-Mobile

Telecombedrijf T-Mobile Nederland mag zijn kleinere branchegenoot Simpel overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met de deal, omdat er volgens de toezichthouder geen noemenswaardige impact is op de concurrentie in de markt

Na de overname zou er nog voldoende rivaliteit zijn van KPN, VodafoneZiggo en diverse telecomaanbieders zonder eigen netwerk. Consumenten kunnen daarbij eenvoudig overstappen naar een andere aanbieder. Verder kwam uit onderzoek van de ACM naar voren dat telecomaanbieders met een eigen netwerk ook na de overname voldoende prikkels houden om aan andere spelers op de markt toegang te verlenen tot hun netwerk.

Het in 2007 opgerichte Simpel wordt met ingang van volgende maand officieel onderdeel van T-Mobile, dat het aantal mobiele klanten in Nederland daardoor met met circa 1 miljoen ziet toenemen tot 6,6 miljoen. Volgens topman Søren Abildgaard van T-Mobile moet de deal helpen om in de „uitdagende” mobiele markt te blijven concurreren met rivalen KPN en Vodafone.

Simpel blijft wel als zelfstandig merk bestaan. Voor de medewerkers en klanten van Simpel verandert er niets. De onderneming, die bekend staat als prijsvechter, maakt al sinds 2014 al gebruik van het netwerk van T-Mobile.