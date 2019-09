Groen licht voor overname Innogy door E.ON

De Europese Commissie gaat onder voorwaarden akkoord met de overname van het Duitse energiebedrijf Innogy door branchegenoot E.ON. Om het moederbedrijf van Essent in te mogen lijven, moet E.ON een aantal onderdelen van de hand doen. Dat heeft EU-commissaris Margrethe Vestager van Mededinging bekendgemaakt.

Brussel opende eerder dit jaar een diepgaand onderzoek naar de deal. Daaruit kwam naar voren dat de deal in een aantal landen negatieve effecten kan hebben voor consumenten.

Om Innogy toch over te mogen nemen, moet E.ON alle Tsjechische onderdelen voor de levering van gas en elektra aan huishoudens afstoten. In Hongarije moeten de Duitsers een soortgelijke stap nemen. Voor de Duitse thuismarkt wordt een exit uit laadpalen en elektrische verwarming voorgeschreven.

De overname van Innogy, dat nu nog eigendom is van het eveneens Duitse energiebedrijf RWE, is onderdeel van een complexe deal tussen E.ON en RWE. Het is de bedoeling dat E.ON zich meer gaat toeleggen op distributie en verkoop van energie en gas aan huishoudens. RWE zou uiteindelijk gespecialiseerd moeten zijn in het produceren van energie en in de verkoop aan grotere klanten.