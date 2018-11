Groen licht voor overname Hema

De overname van Hema door zakenman Marcel Boekhoorn stuit niet op bezwaren bij toezichthouder ACM. De Autoriteit Consument & Markt oordeelt dat de verkoop geen concurrentiebezwaren oplevert.

Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments van Boekhoorn neemt de warenhuisketen over van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper. Een overnamebedrag is niet officieel bekendgemaakt.

Boekhoorn bezit via Ramphastos geen andere grote winkelketens. Eerder was hij wel geldschieter van modeketen McGregor, maar dat was geen succes. In het verleden verdiende hij wel veel geld met onder meer Bakker Bart en telecomprovider Telfort.