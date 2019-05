Groen licht voor Noorse overname bij Euronext

Aandeelhouders van beursuitbater Euronext zijn akkoord gegaan met de voorgenomen overname van Oslo Børs. Volgens de uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Brussel is hiermee voldaan aan de laatste belangrijke voorwaarde om de deal te kunnen doorzetten.

Euronext is met het Amerikaanse Nasdaq al een tijdje in een overnamestrijd verwikkeld om Oslo Børs. Euronext lijkt daarbij nu aan het langste eind te trekken. Meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs staat achter het bod van Euronext.

Onlangs werd al een grote horde genomen, toen de Noorse overheid Euronext geschikt achte als eigenaar van Oslo Børs. Ook werd toen besloten dat de aanstaande koper niet twee derde van de aandelen in handen hoefde te krijgen voor goedkeuring van de deal. Anders had de overname nog lastig kunnen worden, omdat Nasdaq al toezeggingen had voor meer dan een derde van de stukken.

Euronext denkt de deal in juni af te ronden. Dan heeft de onderneming de nationale aandelenbeurzen van in totaal zes Europese landen in handen. Topman Stéphane Boujnah stelde eerder deze week dat zijn bedrijf uiteindelijk alle aandelen van Oslo Børs wil kopen.