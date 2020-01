Groen licht EU voor megadeal farmaceuten VS

De Europese Commissie is onder voorwaarden akkoord met de megaovername van de Amerikaanse farmaceut Allergan door zijn branchegenoot AbbVie. Allergan moet daarvoor wel zijn medicijn voor de behandeling van darmziektes, dat nog in ontwikkeling is, verkopen. Daarmee gaan de Amerikanen akkoord.

AbbVie maakte vorig jaar bekend zo’n 63 miljard dollar op tafel te leggen voor Allergan. De jaarlijkse omzet van het fusiebedrijf bedraagt circa 48 miljard dollar met een aanwezigheid in meer dan 175 landen. De aandeelhouders van AbbVie zullen na afronding van de deal 83 procent van het nieuwe fusiebedrijf bezitten en de rest is voor de aandeelhouders van Allergan.

AbbVie is onder meer actief met middelen tegen reuma en psoriasis. Allergan is vooral bekend van botox. Door samen te gaan willen de bedrijven hun marktposities versterken, sterker groeien en financiële voordelen realiseren.

Het afstoten van het medicijn van Allergan is volgens de commissie nodig uit mededingingsoverwegingen. Het zorgt ervoor dat mensen met darmziektes in de toekomst een brede keuze aan behandelingen hebben en verzekerd zijn van redelijke prijzen.