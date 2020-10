Groen licht ACM voor overname Corendon door Sunweb

Reisorganisatie Sunweb mag branchegenoot Corendon overnemen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die extra onderzoek naar de ophanden zijnde deal deed, blijft er voldoende concurrentie over voor pakketreizen naar bestemmingen rond de Middellandse Zee. Ook al gaat het aantal grote aanbieders daarvan van drie naar twee.

Volgens de ACM valt er voor consumenten die op vakantie naar de zon willen, genoeg te kiezen, ook door het groeiende aanbod via internet. Pakketreizen, waarbij reis en verblijf in één worden geboekt, blijven onverminderd populair vanwege de lage prijs en het gemak van all-inclusive.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat consumenten die de zon opzoeken verschillende landen overwegen, en dat de prijs vaak bepalend is. De pakketreizen van TUI zijn een belangrijk alternatief voor de reizen van Sunweb en Corendon. Ook zijn Sunweb en Corendon niet elkaars grootste concurrenten. Verder meent de ACM dat kleinere spelers en nieuwe toetreders voor concurrentiedruk zorgen.

Sunweb en Corendon zijn de nummers twee en drie in de reisbranche en worden na de overname ongeveer even groot als de grootste speler TUI. In het onderzoek keek de ACM naar de situatie van voor de coronacrisis, omdat die de reissector onevenredig hard heeft geraakt.