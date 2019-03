Groeizorgen drukken Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een stevig verlies geëindigd. De vrees voor een recessie in de Verenigde Staten en een vertraging van de wereldwijde economische groei zorgde voor koersdruk onder de Japanse exportbedrijven. De chipbedrijven werden eveneens van de hand gedaan na een winstalarm van de Duitse chipreus Infineon, die daarbij verwees naar de zwakkere vraag uit China.

De Nikkei in Tokio ging 1,6 procent lager de dag uit op 21.033,76 punten. Autofabrikanten Subaru en Toyota, die veel omzet halen uit het buitenland, zakten 3,3 en 1,7 procent. De chipbedrijven Renesas Electronics en Rohm raakten 5,4 procent en 4,6 procent kwijt. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 1,7 procent. De zeetransportbedrijven Mitsui OSK Lines en Kawasaki Kisen, die gevoelig zijn voor economische schommelingen, daalden tot 3,9 procent.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng in Hongkong verloor 0,1 procent. ZTE maakte een koerssprong van 10 procent in Hongkong. De Chinese maker van telecomapparatuur, die vorig jaar werd getroffen door Amerikaanse sancties, verwacht een sterke winstgroei in het eerste kwartaal. De Kospi in Seoul leverde 0,8 procent in. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,7 procent.