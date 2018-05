Groeitempo Duitse economie zwakt af

De Duitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar minder sterk gegroeid dan in het vierde kwartaal van 2017. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van het Duitse federale statistiekbureau.

De economie van Duitsland groeide met 0,3 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, toen nog sprake was van een economische vooruitgang met 0,6 procent. Economen hadden in doorsnee een groei met 0,4 procent voorspeld.

Op jaarbasis liet de grootste economie van Europa een plus van 2,3 procent zien, tegen 2,9 procent in de voorgaande periode. Hier werd door kenners gemiddeld een groei met 2,4 procent verwacht.

De zwakkere groei hangt vooral samen met de minder sterke buitenlandse handel van Duitsland en lagere uitgaven van de overheid. Verder stond de groei onder druk door stakingen in de Duitse metaal- en elektro-industrie en het koude weer. Wel gingen de consumentenbestedingen en de investeringen door het Duitse bedrijfsleven omhoog.

ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski verklaarde in een reactie dat de tragere groei geen reden is voor zorg. Onderliggend is de Duitse economie nog sterk en er zijn hoopvolle tekenen dat de groei de komende maanden weer zal aantrekken, aldus de econoom. De Duitse centrale bank verwacht dat in heel 2018 de groei sterker zal uitvallen dan in 2017. Voor dit jaar rekent de Bundesbank op een vooruitgang met 2,3 procent, na 2,2 procent vorig jaar.