Groeitempo clouddiensten SAP neemt af

Softwarebedrijf SAP heeft minder nieuwe orders voor zijn clouddiensten binnengehaald in het tweede kwartaal. De groei van het aantal klanten kwam uit op 15 procent in de maanden april tot en met juni, terwijl het bedrijf in de eerste drie maanden nog een toename van 26 procent noteerde.

SAP zet vol in op de overgang naar cloudsoftware. De omzet daaruit groeide met 40 procent tot 1,7 miljard euro. De totale omzet van SAP kwam 11 procent hoger uit op 6,6 miljard euro.

Cloudsoftware is vaak in het begin iets minder winstgevend dan traditionele softwarediensten, waardoor het bedrijf zich nu ook op de winstgevendheid richtte. Die ging bij de divisie waar cloudsoftware onder valt flink omhoog, maar loopt nog wel achter bij de andere divisies.

De winst daalde met twee derde tot 475 miljoen euro. Dat kwam vooral door de kosten van overnames.