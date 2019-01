Groeispurt voor snellaadbedrijf Fastned

Fastned boekte een forse omzetgroei in het vierde kwartaal van vorig jaar. De uitbater van snellaadstations leverde meer stroom in de laatste drie maanden van het jaar dan in heel 2017. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de onderneming.

De omzet steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis met 211 procent tot 524.051 euro. Onder de streep resteerde een niet-gespecificeerd verlies. Het aantal automobilisten dat de accu’s van hun elektrische voertuig bij de Fastned-stations oplaadde, verdubbelde tot bijna 18.000.

Fastned had eind december 85 laadstations operationeel in Duitsland en Nederland. De onderneming streeft naar een Europees netwerk van 1000 laadstations.