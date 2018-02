Groeispurt voor pakketbezorger UPS

De Amerikaanse pakketbezorger UPS beleefde de afgelopen maanden een heuse groeispurt. De omzet in het belangrijke laatste kwartaal van 2017 steeg met 11 procent tot 18,8 miljard dollar (15 miljard euro). Over het hele jaar vielen de opbrengsten mede daardoor 8 procent hoger uit op bijna 66 miljard dollar.

In de Verenigde Staten was er meer vraag naar de diensten van UPS om online aankopen bij klanten thuis te bezorgen. Daarbij profiteerde het bedrijf ook van de stap om op zaterdagen te gaan bezorgen. Dit zorgde voor extra capaciteit en flexibiliteit. De internationale pakketbezorging steeg afgelopen jaar met 15 procent.

De winst van het concern kwam in het vierde kwartaal uit op 1,1 miljard dollar, waar een jaar eerder nog een tekort van 239 miljoen dollar resteerde. Belastinghervormingen in de VS droegen voor een deel bij aan de stijging. De winstvooruitzichten voor dit jaar vielen volgens kenners wat tegen.

UPS denkt de komende maanden tot wel 7 miljard dollar in onder meer nieuwe technologie en logistiek te steken.