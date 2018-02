Groeispurt voor Delivery Hero

De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero beleefde afgelopen jaar een heuse groeispurt. De omzet van de branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde Takeaway.com kwam uit op 544,2 miljoen euro. Dat was 60 procent meer dan een jaar eerder.

Het aantal orders van Delivery Hero, dat afgelopen jaar naar de beurs ging, steeg afgelopen jaar met bijna 50 procent tot ruim 291 miljoen. Dat was meer dan waar het bedrijf zelf rekening mee hield. Delivery Hero nam afgelopen jaar onder meer een belang in de Zuid-Amerikaanse branchegenoot Rappi. Verder werd het Griekse Deliveras ingelijfd. In India werd Foodpanda van de hand gedaan, maar werd wel een belang in de nieuwe eigenaar verkregen.

In de update van het bedrijf werd niet gerept over Takeaway.com, dat ook in Duitsland actief is. Topman Jitse Groen van de Nederlandse maaltijdbezorger opperde onlangs in Duitse media de mogelijkheid van een samengaan van de bedrijven. „In elk land kan er slechts één leverancier zijn”, aldus Groen destijds in Tagesspiegel. „Een fusie kan een optie zijn”. Een zegsman van Delivery Hero wilde toen geen commentaar geven.

Volgens topman en oprichter Niklas Östberg van Delivery Hero is het voor maaltijdbezorgers zaak om marktleider te zijn in landen waar het actief is. Het Duitse bedrijf heeft volgens hem voldoende schaalgrootte om dat op eigen kracht te bereiken, benadrukte hij in een toelichting op de cijfers.