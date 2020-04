Groeiende vraag naar leningen voor ondernemingen

Steeds meer ondernemers kloppen vanwege de coronacrisis voor een lening aan bij hun bank. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een driemaandelijkse enquête. De toezichthouder vraagt daarin zeven Nederlandse banken naar de kredietverlening in het afgelopen kwartaal en de verwachtingen voor het komende.

Volgens het onderzoek is de vraag naar leningen door bedrijven in de eerste maanden van dit jaar met 72 procent gestegen. De toegenomen financieringsbehoefte wordt volgens banken voor het grootste deel gedreven door uitgaven voor voorraden en werkkapitaal. Verder komen er meer verzoeken binnen voor heronderhandeling en herstructurering van bestaande leningen.

Voor het lopende kwartaal zal de vraag naar bedrijfskredieten nog sneller stijgen, is de verwachting. Daarbij houden de banken rekening met een toename van 98 procent. Dan gaat het vooral over leningen met een korte looptijd en over leningen aan kleine en middelgrote bedrijven.

Volgens DNB hangt de toename deels samen met de gevolgen van de coronamaatregelen die bij bedrijven leiden tot meer behoefte aan liquiditeit. Banken zeggen dat ze de criteria voor goedkeuring van nieuwe aanvragen voor bedrijfskrediet in het eerste kwartaal van dit jaar hebben versoepeld.

In het rapport staat ook dat banken er rekening mee houden dat de vraag naar hypotheekleningen zal dalen. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de banken uitgaan van minder aanvragen voor de financiering van een woning. Mogelijk speelt huidige onzekerheid over de duur en economische impact van maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken hier een rol.