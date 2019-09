Groeiende omzet en winst bij Eneco

Energiebedrijf Eneco heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een hogere omzet en winst in de boeken gezet. De onderneming zette meer stroom, warmte en gas af, onder meer dankzij enkele overnames. Daarnaast bracht Eneco de kosten omlaag. Zo gaf het bedrijf bijna een tiende minder uit aan personeelskosten.

De omzet kwam in het eerste halfjaar uit op 2,3 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 2,1 miljard euro. De omzetstijging is voor een deel te danken aan de overname van de klanten van E.ON Benelux en Robin Energie.

Onder de streep hield Eneco 79 miljoen euro over, tegen 75 miljoen euro een jaar eerder. Behalve van kostenbesparingen profiteerde het bedrijf ook van de inkoop van energie tegen gunstige prijzen, wat tot hogere marges leidde.

De verkoop van Eneco ligt volgens het bedrijf op schema. Het energiebedrijf laat weten in de fase van bindende biedingen te zitten. Rond Kerstmis denkt Eneco de naam van een koper bekend te kunnen maken.