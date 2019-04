Groeiend Twitter boert goed

Twitter heeft in het eerste kwartaal goede zaken gedaan met zijn advertentieverkopen. De microblogdienst zag zijn omzet mede daardoor harder stijgen dan gedacht. Ook het aantal gebruikers zat in de lift.

De opbrengsten kwamen uit op 787 miljoen dollar, een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden door de bank genomen gerekend op een omzet van zo’n 776 miljoen dollar. De advertentie-inkomsten, de belangrijkste inkomstenbron, stegen ook met 18 procent, tot 679 miljoen dollar.

Het aantal dagelijkse gebruikers dat advertenties te zien krijgt steeg naar 134 miljoen, van 126 miljoen in het voorgaande kwartaal. Ook dat was meer dan verwacht.

Het aantal maandelijkse gebruikers, een cijfer dat volgens Twitter zelf minder relevant is, daalde wel in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met de opgevoerde strijd tegen spam- en nepaccounts. Twitter stopt na dit kwartaal met het delen van gegevens over het aantal maandelijkse gebruikers.