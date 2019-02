Groeiend Coolblue opent meer stenen winkels

Webwinkel Coolblue gaat dit jaar vijf nieuwe stenen winkels openen in Nederland en België. Daarmee wil het bedrijf, dat vorig jaar de resultaten opvoerde, verder groeien. Coolblue wil zich geografisch vooral richten op Wallonië, waar de webwinkel nog niet zo sterk vertegenwoordigd is, zegt topman Pieter Zwart in een toelichting op de jaarcijfers van het bedrijf en een vooruitblik op het komend jaar.

Coolblue heeft nu negen stenen filialen. Daar komt in ieder geval een winkel in Tilburg bij, de andere locaties wil het bedrijf nog niet prijsgeven. De positie in Wallonië wordt in ieder geval versterkt. „Daar zijn we nog niet goed vertegenwoordigd. Als je mij was zou je daar dan ook winkels willen openen”, aldus de bestuurder. Een uitbreiding buiten Nederland en België is nog niet aan de orde.

Verder moeten klanten nog meer service krijgen. Zo wil Coolblue naast het thuis installeren van televisies, wasmachines en wasdrogers ook keukenapparatuur gaan inbouwen. Bovendien moeten klanten uit nog meer tijden kunnen kiezen voor de bezorging en installatie van hun bestellingen.

Coolblue voerde de omzet afgelopen jaar op. Onder meer de Engelse versie van de website, waarmee meer mensen in Nederland en België worden bereikt, heeft daaraan bijgedragen. Ook de winst ging flink omhoog. De omzet kwam in 2018 uit op een kleine 1,4 miljard euro. Daarvan kwam iets meer dan 1 miljard euro uit Nederland en 347 miljoen euro uit België. Een jaar eerder bedroegen de opbrengsten nog zo’n 1,2 miljard euro. Onder de streep bleef daar 12,1 miljoen euro van over, tegen 9,1 miljoen euro in 2017.