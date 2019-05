Groeien met herenmode ondanks trend

In jaren waarin de ene retailer na de andere uit de winkelstraat verdwijnt, moet een winkelier weten wat hij doet. Zeker als hij een nieuwe vestiging opent. Dat geheim van de smid kent de goedlopende mannenmodezaak Jac Hensen.

Gilets met retromotief, blauw-groen geruite pakken: de kledingrekken in de stijlvolle winkel van Jac Hensen in Amersfoort etaleren een flinke collectie herenkleding met een city-chique uitstraling. Zo te zien is de trend een tikje dandyachtig. De modebewuste man die wat dúrft te dragen, kiest bretels. Of een colbert met dubbele rij knopen.

De verkoop van klassieke herenkleding –later ook van eigen makelij– ligt aan de basis van het familiebedrijf. Oprichter Jac Hensen begint in 1977 met een winkel, zich presenterend als de mannenmodespecialist van Amersfoort. Hensen breidt uit naar de Achterhoek en wordt daar de grootste aanbieder van trouwpakken.

Voorouders

Zoon Robin krijgt in 2001 de leiding over het bedrijf. Tegenwoordig is Jac nog slechts op de achtergrond actief. Zijn kantoor blijft intact. Een mahoniehouten Engels bureau met een groen lederen blad staat in de werkruimte boven de winkel in het stadshart. Foto’s van voorouders sieren de wand.

Het is Robin die een webwinkel start en het aantal winkels uitbreidt tot twaalf, verspreid door Midden- en Oost-Nederland. Dichtbij klanten zitten, gaf twee jaar geleden de doorslag om ook een vestiging te openen in Dordrecht. „We gaan voor een lange klantrelatie”, zegt marketingmanager Lars Woordes. Reden om niet voor een grote stad als Rotterdam te kiezen. „In grote steden bestaat het publiek vooral uit toeristen. In een kleinere stad zien we die minder vaak.”

Op een wand in de Amersfoortse vestiging zijn de kernwaarden van de onderneming in een fotogalerij verbeeldt. Een stofschaar en drie klosjes garen vertolken vakmanschap.

Het kernwoord familie is vervat in een foto van vader en zoon Hensen – de arm van Robin gemoedelijk om zijn vaders schouder. Ook eerlijke, betaalbare prijzen zijn fundamenteel in de bedrijfsstrategie. Aan uitverkoop doet Jac Hensen niet. Woordes: „Wij stunten niet, maar houden vaste prijzen aan, tot 40 procent lager dan gemiddeld.”

Diverse keren behaalt Jac Hensen prestigieuze prijzen voor beste winkelketen van Nederland én voor de beste webshop. „Juist de wisselwerking –eveneens bekroond met een onderscheiding in 2016– tussen online en fysieke winkel is dé sleutel tot succes.”

Bij beide winkelvormen probeert de zaak een gelijke beleving en service aan klanten te bereiken. „De juiste verbinding tussen offline en online speelt nu de grootste rol in de retail”, zegt Woordes. Die wisselwerking pakten winkeliers die verdwenen uit de winkelstraat, volgens hem niet op tijd op.

beeld RD, Anton Dommerholt

Wat de klant online koopt, verschilt. „Voor een pak komen mensen liever naar de winkel. Dan kunnen alle maten worden opgemeten en ervaren ze vakmanschap. Een spijkerbroek of T-shirt bestellen ze veel online.”

Want ook Jac Hensen ontkomt niet aan de informele, nonchalante kledingstijl die het straatbeeld domineert. De kostuumverkoop verandert de laatste jaren. Het gros van de klanten schaft een formeel pak aan voor een bepaalde gelegenheid zoals kerkbezoek, een bruiloft of begrafenis of voor een sollicitatiegesprek.

Je mannetje staan

Ook klanten uit de bankenwereld vragen tegenwoordig om „iets wat lekker zit.” Een colbert met sneakers eronder kan dus gewoon, zegt de marketingmanager. „Tegenwoordig laat je met je kleding zien dat je je mannetje staat. Op wat voor manier dan ook. Daarnaast staat kleding in deze tijd voor sociale acceptatie.”

Voorlopig treft de klant nog geen groen label aan op kledij van Jac Hensen. „Met duurzaamheid zijn we nog niet veel bezig”, zegt Woordes. Duurzaam betekent voor de zaak vooral kwalitatief goede kleding produceren en onder andere erop toezien dat de fabrikant goed met zijn personeel omgaat. „Maar we zullen er een keer iets mee moeten.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Jac Hensen

Waar: Amersfoort (onder andere)

Sinds: 1977

Product: herenmode

Aantal medewerkers: 130