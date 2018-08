Groeiambities doen Vrijbuiter de das om

Kampeerwinkelketen Vrijbuiter is failliet. Het bedrijf is volgens de curatoren ten onder gegaan aan een combinatie van te ambitieuze groeidoelstellingen, langjarige verplichtingen en tegenwind voor de detailhandel in het algemeen.

Al het personeel is ontslag aangezegd, maar zij blijven voorlopig aan het werk om de kansen op een doorstart te vergroten. Alle winkels en de webshop blijven tot nader order open. Bij de curatoren hebben zich inmiddels meerdere geïnteresseerde partijen gemeld.

Vrijbuiter bestaat sinds 1985 en is een begrip onder kampeerders. Het bedrijf heeft vier zogenoemde megastores en een winkel die exclusief tenten van De Waard verkoopt. Het retaillandschap veranderde de laatste jaren flink door de opkomst van webwinkels. Vrijbuiter is niet de enige keten die daar last van had.