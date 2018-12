Groei woningmarkt goed voor groothandels

Groothandels in bouwmaterialen hebben het afgelopen kwartaal geprofiteerd van de investeringen in de bouw en woningen. Deze groothandels hadden mede daardoor een 6,4 procent hogere omzet, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook groothandels in verwarmingsapparatuur deden goede zaken, met een omzet van 6,7 procent.

De groothandels in olie en steenkool zagen de omzet het sterkst stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De verkopen gingen daar met ruim een kwart omhoog. Ook toeleveranciers van elektronische apparatuur hadden met 13 procent omzetstijging de wind mee. Zij profiteerden vooral van toegenomen vraag vanuit het buitenland naar elektronica voor netwerkapplicaties, dataopslag en voor de automotive industrie. Vanuit Nederland steeg de vraag naar apparatuur voor het opwekken van groene energie.

De groothandel voor metaal en metaalerts had last van prijsdruk op de metaalmarkt. De omzet daalde daar met 7,4 procent. In de schroothandel vielen de verkopen 5 procent lager uit. Voor alle groothandels in Nederland geldt een gemiddelde omzetstijging van 4,9 procent. Van alle ondernemers heeft 18 procent last van een personeelstekort.