Groei wereldeconomie trekt verder aan

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn de laatste maanden verder verbeterd. Dat blijkt uit een dinsdag in Parijs gepresenteerd tussentijds rapport van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Zij voorziet voor zowel 2018 als 2019 mondiaal een groei van het totale bruto binnenlands product (bbp) van 3,9 procent. In 2017 bedroeg de toename 3,7 procent en dat betekende het beste resultaat sinds 2011. De prognose voor het lopende jaar is in vergelijking met een raming uit november, met 0,2 procentpunt naar boven bijgesteld. De inflatie trekt wat aan, maar blijft op een laag niveau. Voor de eurozone rekent de OESO op een expansie van 2,3 procent dit jaar en van 2,1 procent volgend jaar. Voor China voorspelt zij respectievelijk 6,7 en 6,4 procent. Het rapport bevat geen afzonderlijke cijfers voor Nederland.

Toenemende investeringen, een opbloeiende internationale handel en uitbreiding van het aantal banen zijn factoren die bijdragen aan de gunstige perspectieven. Verder constateert de denktank dat de wereldwijde economie profiteert van de belastingverlagingen en de verwachte verhoging van de overheidsuitgaven in de VS. Voor dat land voorspelt de OESO een groei van 2,9 procent in 2018 en 2,8 procent in 2019.

Handelsoorlog

Een risicofactor vormt de dreiging van een handelsoorlog. „Een escalatie van de spanningen op dat terrein zal schade toebrengen aan de groei en de werkgelegenheid”, waarschuwde hoofdeconoom Alvaro Pereira dinsdag. Hij hamerde erop dat landen hun conflicten in deze sfeer moeten oplossen door een collectieve dialoog. „Het waarborgen van een op regels gebaseerd internationaal handelssysteem is van cruciaal belang.” De verhoudingen op dit gebied staan op scherp sinds president Trump kortgeleden invoering van importheffingen op staal en aluminium heeft aangekondigd.

De normalisering van het monetaire beleid van de centrale banken zou volgens de OESO voor onrust kunnen zorgen op de financiële markten. Zij wijst erop dat onder meer de aandelen op de Amerikaanse beurzen hoog zijn gewaardeerd. Naar verwachting zal in de VS de Federal Reserve (Fed) de rente dit jaar nog drie of vier keer verhogen. Ook de omvangrijke schulden in diverse landen dragen bij tot kwetsbaarheid.