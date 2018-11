Groei vraag naar vliegtickets zwakt af

Luchtvaartmaatschappijen hebben in september meer passagiers vervoerd dan in diezelfde maand een jaar eerder. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA zwakte de groei wel af. Deels had dat te maken met de nodige orkanen en tyfoons in september.

Het aantal kilometers dat vliegtuigpassagiers gezamenlijk aflegden ging op jaarbasis met 5,5 procent omhoog. De capaciteit steeg iets harder, waardoor de vliegtuigen gemiddeld minder vol zaten. De bezettingsgraad daalde voor het eerst in acht maanden, naar 81,4 procent.

IATA-topman Alexandre de Juniac waarschuwde in een toelichting dat de almaar oplopende brandstofkosten drukten op de groei. Hierdoor lagen de ticketprijzen immers relatief hoger. Ook heeft toenemende onzekerheid als gevolg van handelsspanningen mogelijk invloed gehad.