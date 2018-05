Groei vliegreizen passagiers zet door

Het aantal passagiers dat luchtvaartmaatschappijen in maart hebben vervoerd is flink gestegen. De gezonde economische situatie en het toegenomen vertrouwen in het bedrijfsleven droegen daar aan bij. De bezettingsgraad was in maart nog nooit zo hoog, meldt de internationale brancheorganisatie IATA. Ook vorige maand was er al een record.

Het aantal kilometers dat vliegtuigpassagiers gezamenlijk aflegden ging op jaarbasis met 9,5 procent omhoog. De capaciteit steeg ook, maar minder hard. Daardoor zaten vliegtuigen gemiddeld voor 82,4 procent vol. Europa en Nood-Amerika liepen daarbij voorop, terwijl Azië net onder het gemiddelde zat. Met name Afrika en het Midden-Oosten bleven achter.

Voor het tweede kwartaal verwacht IATA-topman Alexandre de Juniac een kentering. Door stijgende brandstofkosten zullen in het bijzonder prijsvechters te maken krijgen met afnemende groei.