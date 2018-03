Groei luchtvaartpassagiers zwakt af

De wereldwijde vraag naar vliegreizen is in januari gestegen, maar wel in het langzaamste tempo in bijna vier jaar tijd. Dat meldt brancheorganisatie IATA. Het gaat vermoedelijk om een tijdelijke dip, onder meer doordat het Chinese nieuwjaarsfeest en de bijbehorende vakantieperiode dit jaar pas in februari viel.

Het aantal kilometers dat luchtvaartpassagiers bij elkaar aflegden lag in januari 4,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het stoelaanbod nam sterker toe dan de vraag, met 5,3 procent. Gemiddeld zaten vliegtuigen daardoor iets minder vol. De bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, zakte tot iets onder de 80 procent.

De grootste passagiersgroei (plus 6,4 procent) was te vinden bij Europese luchtvaartmaatschappijen. Daar nam de vraag ook sterker toe dan de stoelcapaciteit. Hun concurrenten in het Midden-Oosten beleefden een zwaardere maand, waarin de vraag met minder dan 1 procent toenam. Dat was bij lange na niet voldoende om alle extra stoelen die beschikbaar kwamen te vullen.

IATA gaat er nog altijd van uit dat de vraag naar vliegreizen dit jaar zal blijven toenemen. Wel waarschuwde de belangenorganisatie dat zorgen over een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en andere landen het economische sentiment geen goed zullen doen. Dat kan ook een rem zetten op de reislust.