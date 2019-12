Groei Hornbach nog altijd in dubbele cijfers

Doe-het-zelfketen Hornbach heeft het afgelopen kwartaal in Nederland andermaal een dubbelcijferige omzetgroei laten zien. De van oorsprong Duitse klusketen profiteerde hier onder meer van aantrekkende onlineverkopen. Verder is sprake van fysieke groei. Komend voorjaar opent Hornbach in Duiven zijn vijftiende filiaal en meer winkelopeningen in Nederland staan op de rol.

Ook wordt volgend jaar een nieuw distributiecentrum in Eindhoven in gebruik genomen. De groei van Hornbach in Nederland is al bijna vijf jaar aanhoudend in de dubbele cijfers, zegt directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland. Specifieke bedragen worden voor Nederland niet gegeven.

Hornbach is onderdeel van Hornbach Baumarkt met in totaal 159 bouwmarkten in negen Europese landen. In de eerste negen maanden van boekjaar 2019/2020, dat loopt tot 1 maart, steeg de omzet van Hornbach Baumarkt met 7,5 procent tot ruim 3,5 miljard euro. Ongeveer de helft van de opbrengsten wordt in Duitsland gerealiseerd.

Van het moederbedrijf maakt ook Hornbach Baustoff Union deel uit. De totale omzet steeg met bijna 8 procent tot ruim 3,7 miljard euro. De brutowinst steeg bijna een derde tot 240,6 miljoen euro. De onderneming verhoogde, als gevolg van een beter dan verwachte winst in het derde kwartaal, de winstprognose voor het gehele boekjaar.