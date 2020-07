Groei gebruik Snapchat valt tegen

Het gebruik van chatapp Snapchat is afgelopen kwartaal opnieuw toegenomen, mede doordat veel mensen thuis zaten tijdens de coronacrisis. Maar de toename van het aantal gebruikers was wel minder sterk dan moederbedrijf Snap zelf had voorzien. Dat laatste is een tegenvaller volgens kenners. In de nabeurshandel aan de beurs in New York ging het aandeel Snap stevig omlaag.

Snap maakte bekend dat er gemiddeld 238 miljoen mensen gebruik maakten van de app. Dat zijn er 9 miljoen meer dan in de voorgaande drie maanden. Snap had eerder evenwel de verwachting uitgesproken dat er 239 miljoen dagelijks actieve gebruikers zouden zijn.

De opbrengsten stegen afgelopen kwartaal wel sterk, met 17 procent op jaarbasis tot ruim 454 miljoen dollar. Snap profiteerde er onder meer van dat veel bedrijven Snapchat tijdens de coronalockdown gebruikten om eigen producten aan te prijzen. Maar er ging ook een groter verlies in de boeken, onder meer doordat het bedrijf nog steeds veel geld kwijt is aan investeringen. Het kwartaaltekort liep tot bijna 326 miljoen dollar, van dik 255 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar.