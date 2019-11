Groei export zwakt wat af

Het volume van de goederenexport is in september gestegen met 1,9 procent op jaarbasis. Daarmee is in vergelijking met een maand eerder sprake van een afzwakking. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de uitvoer van elektronische apparatuur was opnieuw minder. Wel steeg de export van aardolieproducten en machines.

Het volume van de import was 4,9 procent hoger dan een jaar terug. De groei van de import en de export wordt gedrukt door een bedrijf dat vanaf oktober 2018 een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Volgens de zogeheten exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in november minder dan in september.