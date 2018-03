„Groei economie wakkert ondernemersdrift aan”

De gunstige economische omstandigheden leiden tot een toename van het aantal startende ondernemers. Volgens het Economisch Bureau van ING wagen dit jaar naar verwachting circa 139.000 startende ondernemers de sprong, 2 procent meer dan een jaar eerder.

ING denkt dat de ondernemersdrift ook wordt aangewakkerd door een sterke behoefte aan flexibiliteit. Verder speelt krapte op de arbeidsmarkt ondernemers in de kaart. Daarbij is het voor ondernemers, en dan met name zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), steeds eenvoudiger om aan opdrachten te komen door bijvoorbeeld onlineplatformen waarop klussen worden gevonden.

De zogenoemde Wet DBA, bedoeld om een beter onderscheid te kunnen maken tussen zzp’ers en mensen in loondienst, vormt voorlopig geen belemmering voor bedrijven. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe regels onduidelijk en durfden het niet aan met zelfstandigen te werken, waardoor zzp’ers inkomsten verloren. Onlangs werd beslist dat de wet tot 1 januari 2020 blijft opgeschort.