Groei economie VS zwakt af

De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van 2017 slechts met 2,6 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste raming voor de economische groei in de afgelopen periode.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een stijging van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met 3 procent. Een kwartaal eerder groeide de economie nog met 3,2 procent.

De uitgaven van consumenten gingen met 3,8 procent omhoog, waar kenners een plus van 3,7 procent hadden voorzien.