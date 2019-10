Groei economie VS boven verwachting

De groei van de economie van de Verenigde Staten is in het derde kwartaal sterker uitgevallen dan verwacht. Volgens een voorlopige schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel bedroeg de groei 1,9 procent op jaarbasis, terwijl economen in doorsnee op 1,6 procent hadden gerekend.

In het tweede kwartaal van dit jaar ging het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie met 2 procent vooruit. De Amerikaanse economie ondervindt tegenwind van de handelsspanningen met China en de afkoelende wereldeconomie. Minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde dat de Amerikaanse economie in beperkte mate heeft te lijden van de tragere wereldeconomie.

Door de handelsoorlog staat het vertrouwen van het Amerikaanse bedrijfsleven onder druk, met als gevolg dat investeringen worden teruggeschroefd. Die investeringen daalden met 3 procent, de sterkste daling in bijna vier jaar.

Amerikaanse consumenten vormden juist een belangrijke steunpilaar voor de economische groei. De consumentenbestedingen namen in de afgelopen periode sterker toe dan verwacht, mede geholpen door de sterke arbeidsmarkt in de VS. De consumentenuitgaven zijn goed voor circa 70 procent van de Amerikaanse economie. Verder namen ook de overheidsbestedingen toe, terwijl de export iets aantrok.

De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, gaat waarschijnlijk de rente verder verlagen om zo de economie te stimuleren. De Fed, die later op de woensdag zijn rentebesluit bekendmaakt, verlaagde de rente al twee keer dit jaar.

President Donald Trump heeft de ambitie uitgesproken voor een jaarlijkse economische groei in de VS met 3 procent. In 2018 groeide de Amerikaanse economie 2,9 procent.