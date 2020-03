Groei economie Rotterdam bovengemiddeld

De Rotterdamse economie groeit harder dan het landelijke en regionale gemiddelde.

Dat staat in de maandag gepresenteerde Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2020, die inzicht geeft in de belangrijkste gegevens van de Rotterdamse economie.

Tussen 2018 en 2019 zijn er 13.000 banen bijgekomen in Rotterdam, een groei van 3,4 procent. Omdat een groot deel van deze banen is opgevuld door mensen die eerder werkloos waren, daalde de werkloosheid sinds 2014 met ruim 7 procent. De dienstensector, en vooral de IT, draagt bij aan de afname hiervan en aan de economische groei van de stad.

Met name het centrum van Rotterdam is populair onder veelal innovatieve bedrijven, met als gevolg dat er daar meer Rotterdammers wonen, werken en consumeren.

Regio

Rotterdam is samen met de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Maassluis de aanjager van de regionale economie. Tussen 2015-2019 kwamen er in de regio 46.000 banen bij, ongeveer 39.000 banen hiervan ontstonden bij bedrijven en instellingen in Rotterdam.

De regio Rijnmond profiteert van de Rotterdamse groei, maar wordt ten opzichte van de stad wel wat afgeremd door de ontwikkelingen in de industrie, groothandel en transport. Deze sectoren merken, evenals het mkb, het meest van internationale handelsspanningen en huidige economische ontwikkelingen als gevolg van het nieuwe coronavirus.

„Het mkb is de banenmotor van onze stad en juist deze ondernemers zijn het meest kwetsbaar. We moeten de kracht van de Rotterdamse economie ook inzetten om het mkb weerbaarder te maken”, laat economiewethouder Barbara Kathmann weten. „De urgentie hiervan wordt nu, net als rondom de brexit, keihard duidelijk.”

Crisis

Volgens Kathmann is Rotterdam als stad sinds de vorige crisis weerbaarder, waardoor de gevolgen van het nieuwe coronavirus beter kunnen worden opgevangen. „Een havenstad als Rotterdam voelt natuurlijk de gevolgen wel, maar de stad groeit en de Rotterdamse economie is diverser geworden.”