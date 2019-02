Groei Duitse economie zwakker dan gedacht

De Duitse economie is over heel 2018 met 1,4 procent gegroeid, wat zwakker is dan eerder gedacht. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van nieuwe ramingen.

Het statistiekbureau had eerder gemeld dat de Duitse economie vorig jaar met 1,5 procent was gegroeid. Nu zijn er meer details over het vierde kwartaal. Daaruit bleek dat de Duitse economie in die periode is gestagneerd, terwijl eerder op lichte groei werd gerekend.

In 2017 liet de grootste economie van Europa nog een vooruitgang met 2,2 procent zien. Dat was toen nog de sterkste groei in zes jaar.

Overigens wist Duitsland in de afgelopen periode een technische recessie nipt te ontlopen, want in het derde kwartaal was nog een economische krimp te zien van 0,2 procent. Een recessie wordt gedefinieerd als minstens twee kwartalen met economische krimp op rij.

De Duitse economie ondervindt hinder van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en onzekerheid door de brexit. Daardoor kwam de export van Duitsland onder druk te staan. Daar kwamen productieverstoringen in de Duitse auto-industrie bovenop.