Groei Duitse economie trekt aan

De economie van Duitsland is in het eerste kwartaal met 0,4 procent gegroeid op kwartaalbasis, na een stagnatie in de voorgaande periode. Dat liet het Duitse federale statistiekbureau woensdag weten op basis van een voorlopig cijfer.

De prestatie van de grootste economie van Europa en de belangrijke handelspartner van Nederland voldeed daarmee aan de gemiddelde verwachting van economen. In het vierde kwartaal van 2018 was er groei noch krimp te zien van de Duitse economie.

In vergelijking met een jaar eerder toonde de economie van Duitsland een plus van 0,6 procent, tegen een groei van 0,9 procent in het vierde kwartaal.

Volgens het statistiekbureau kreeg de economie steun van de hogere consumentenbestedingen, de bouw en investeringen in machines en apparatuur. Bij de Duitse handel waren gemengde signalen te zien, aldus de onderzoekers. Minister van Economische Zaken Peter Altmaier sprak van een „eerste straaltje hoop” voor de Duitse economie. Hij riep op tot oplossing van de wereldwijde handelsperikelen.

ING-econoom Carsten Brzeski stelde dat de sterke cijfers de zorgen over de afzwakkende Duitse economie enigszins wegnemen, maar dat het geen tijd is om achterover te leunen. De economie van Duitsland heeft nog steeds meer investeringen nodig en nieuwe structurele hervormingen, aldus Brzeski.