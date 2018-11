„Groei Duitse economie duidelijk zwakker”

De groei van de Duitse economie kan dit jaar lager uitvallen dan 1,5 procent, wat een duidelijke afzwakking zou betekenen ten opzichte van vorig jaar. Die voorspelling kwam van president Ingo Kramer van de werkgeversorganisatie BDA.

In 2017 ging de Duitse economie, de grootste van Europa, met 2,2 procent vooruit. De Duitse regering hanteert vooralsnog een groeivoorspelling voor 2018 van 1,8 procent. Vorige week werd nog bekend dat de economie van Duitsland in het derde kwartaal is gekrompen in vergelijking met de voorgaande periode, de eerste krimp sinds begin 2015. Duitsland ondervindt tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen en de auto-industrie had last van de nieuwe emissie-eisen waardoor de productie werd verstoord.