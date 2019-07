Groei Amerikaanse economie zwakt af

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens een vrijdag verschenen voorlopige schatting bedroeg de groei 2,1 procent op jaarbasis, tegen 3,1 procent in het eerste kwartaal.

De groei viel wel hoger uit dan gedacht. Economen hadden in doorsnee voorspeld dat de expansie van het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie zou afzwakken naar 1,8 procent.

De meevaller was vooral te danken aan sterker dan verwachte uitgaven van consumenten –een plus van 4,3 procent tegen slechts 0,9 procent in het eerste kwartaal– en hogere bestedingen van de overheid, zo vermeldt het Amerikaanse ministerie van Handel in de publicatie. De bedrijfsinvesteringen stonden echter onder druk, net als de export. De ontwikkeling op laatstgenoemd terrein heeft vooral te maken met de wereldwijde handelsspanningen, met name tussen de VS en China.

In 2018 groeide de Amerikaanse economie met 2,9 procent. Economen voorzien dat de grootste economie van de wereld dit jaar met 2,5 procent groeit. President Donald Trump heeft de ambitie uitgesproken om jaarlijks een economische groei in zijn land te realiseren van 3 procent. Het groeipercentage in het achterliggende kwartaal betekent het laagste niveau sinds zijn aantreden in het Witte Huis begin 2017.

Rente

Naar verwachting gaat de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse koepel van centrale banken, volgende week de rente verlagen om de economie aan te jagen. Dat zou de eerste renteverlaging in de VS in tien jaar worden. Trump heeft voorzitter Jerome Powell van de Fed geregeld opgeroepen om de rente te verlagen, maar volgens de spelregels opereert de Fed onafhankelijk van de politiek.