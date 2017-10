Groei aantal taxibedrijven door Uber

Het aantal taxibedrijven is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Het grootste deel van die nieuwe bedrijven werd de afgelopen twee jaar opgericht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei heeft grotendeels te maken met taxi-apps als Uber die taxichauffeurs en klanten direct met elkaar verbinden. Ook werd begin 2016 de taxiwet versoepeld.

De stijging van het aantal bedrijven is bovendien vrijwel volledig te danken aan bedrijven waar slechts een chauffeur werkt. Eenmansbedrijfjes vormen inmiddels 83 procent van alle taxi-ondernemingen. Dat was tien jaar geleden nog minder dan twee derde.

Nieuwe taxi-ondernemingen werden vooral gestart in en rondom Amsterdam en Schiphol. In de hoofdstad zijn met 2490 de meeste taxibedrijven. Rotterdam is tweede met 520 ondernemingen.