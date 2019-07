Groei aantal ondernemingen versnelt

Het aantal ondernemingen in Nederland groeide in de eerste jaarhelft sneller dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van eigen cijfers. Fors meer startende ondernemers vroegen een registratie aan. Ook stopte een kleiner aantal zakenmannen en -vrouwen met ondernemen.

Op 1 juli stonden er 1.956.396 bedrijven en zzp’ers ingeschreven bij de KvK. Dat is 3 procent meer dan het aantal aan het begin van het lopende jaar. In de eerste helft van 2018 was de groei in het aantal geregistreerde ondernemingen lager. Vooral mensen die minder dan vijftien uur aan hun bedrijf per week besteden, voerden de groei aan.

Detailhandel en horeca kregen er een relatief hoger aantal nieuwe ondernemingen bij. De provincies Zuid-Holland en Flevoland telden eveneens relatief meer zzp’ers en bedrijven in de afgelopen zes maanden. De relatieve groei in het aantal ondernemingen was het laagst in Drenthe.