Griekse gepensioneerden krijgen 1,4 miljard aan pensioen terug

Griekenland zal dit jaar in totaal 1,4 miljard euro teruggeven aan gepensioneerden van wie tijdens de Griekse schuldencrisis onterecht pensioenuitkeringen zijn gekort. Dat heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis aangekondigd. Het overheidsbesluit volgt op een recente uitspraak van de hoogste rechter in het Zuidoost-Europese land dat sommige in 2015 en 2016 opgelegde pensioenverlagingen illegaal waren.

Vanwege de strenge voorwaarden van de internationale reddingsoperaties heeft Griekenland de pensioenen verschillende keren moeten verlagen om de uitgaven te verminderen en het pensioensysteem weer levensvatbaar te maken. Sommige Grieken zouden hierdoor tot de helft minder pensioen hebben gekregen.

Het bedrag van 1,4 miljard euro moet worden verdeeld over ongeveer 2 miljoen gepensioneerden. De extra kostenpost weegt zwaar op de Griekse overheidsbegroting voor dit jaar. „Deze specifieke kosten raken de grenzen van het fiscale potentieel van het land”, heeft Mitsotakis gezegd.

Griekenland, dat nog steeds herstellende is van de schuldencrisis, gaat vanwege de coronapandemie door een moeilijke periode. De Griekse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met wel 10 procent als gevolg van een lockdownmaatregelen die de regering heeft ingesteld. De financiën van de overheid in Athene worden nog altijd nauwlettend gevolgd door de internationale geldschieters van het land, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).